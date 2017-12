Força Nacional vai apoiar fiscalização ambiental em Rondônia

BRASÍLIA – A Força Nacional de Segurança Pública vai apoiar a fiscalização de crimes ambientais em 11 municípios de Rondônia. As tropas federais permanecerão pelo menos 90 dias nas cidades para garantir a segurança dos fiscais do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, (Ibama).

De acordo com a portaria publicada nesta quarta-feira, 17, no Diário Oficial da União, o reforço será dado em operações de combate ao desmatamento ilegal. As cidades que receberão soldados da Força Nacional são: Porto Velho, Candeias do Jamari, Alto Paraíso, Ariquemes, Buritis, Nova Mamoré, Rio Crespo, Cujubim, Machadinho D´Oeste, Vale do Anari e Itapuã do Oeste.