Força Nacional permanece no Pará para combater desmate

O Ministério da Justiça autorizou a permanência da Força Nacional de Segurança Pública no estado do Pará, para dar continuidade na operação de combate ao desmatamento ilegal em áreas de preservação ambiental no estado. A portaria publicada na edição desta quinta-feira, 21, do Diário Oficial da União determina a prorrogação, a contar desta quinta-feira, por mais 30 dias, prorrogáveis, se necessário.

Por solicitação da ministra interina do Meio Ambiente, Izabela Teixeira, a Força Nacional continuará atuando, em apoio ao efetivo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), não só nas ações de preservação ambiental, mas também na manutenção da integridade física dos envolvidos na questão.

De acordo com a portaria, a Força pode desenvolver ações de polícia ostensiva, principalmente no município de Novo Progresso (PA) podendo, inclusive, fazer uso de armas letais destinadas à legítima defesa dos policiais e de terceiros.