Força Nacional combaterá incêndio em reserva indígena em RR

Trinta e cinco bombeiros da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) serão enviados pelo Ministério da Justiça para Roraima, para ajudar no combate ao incêndio que atinge a região da Raposa Serra do Sol.

O grupo partirá da Base Aérea de Brasília na manhã desta quinta-feira, 18. Os profissionais integram o Grupamento de Bombeiros do Batalhão-Escola de Pronto Emprego da Força Nacional (Bepe). A determinação atende a uma solicitação do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Especialização

Criado em setembro de 2008, o Batalhão Escola de Pronto Emprego (Bepe) tem como missão disseminar novas experiências e tecnologias entre as forças de segurança dos estados e proporcionar a intervenção imediata em apoio às secretarias de segurança pública, polícias Federal e Rodoviária Federal e Ibama em situações de grave crise.

O grupamento especializado de bombeiros do Bepe surgiu após a atuação da Força Nacional em Santa Catarina, durante as enchentes que atingiram a região no final de 2008. O trabalho da Força Nacional resultou no salvamento de 436 vidas.