Focos de incêndio aumentam em setembro

Os focos de incêndio registrados em setembro deste ano no País superam em mais de três vezes o número registrado no mesmo período do ano passado: foram 55. 621 este ano contra 15.586 em 2009. Um aumento de cerca de 250%. Os dados são do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Atualmente, o campeão de focos de queimadas entre os estados brasileiros é o Mato Grosso, que teve 18.460 registros, seguido pelo Tocantins, com 8.744 e pelo Pará, com 6.919. Já em setembro de 2009 este último estava na dianteira, com 3.218 focos, seguido da Bahia, com 2.149 e do Tocantins, com 2.129.

Na Amazônia Legal, o município de Cumaru do Norte (PA) teve no mês passado 1.332 focos. O segundo lugar ficou com Cocalinho (MA), com 890 focos e Santana do Araguaia (PA), com 889. Em toda a região, só no mês de setembro, foram identificados 39.846 focos de incêndio.