Foca do Ártico trata 'fobia a frio' com máquina de gelo

Uma foca do Ártico com uma aparente aversão ao frio está superando sua fobia com a ajuda de uma máquina de gelo. Sahara, com dois anos de idade, ganhou as manchetes ao tentar duas vezes nadar mais de 1,5 mil quilômetro, das águas da região do Ártico até o aquecido mar Mediterrâneo. Da primeira vez, no ano passado, a foca acabou na costa do Marrocos, onde foi resgatada antes de ser levada de avião até a Reserva Nacional de Focas da Grã-Bretanha, em Gweek, na Cornuália. Recuperada da viagem, foi solta nas ilhas Orkney, ao norte da Escócia - mas em vez de nadar em direção à Groenlândia, o animal deu a volta em direção à Espanha. Sahara foi novamente trazida à reserva, onde vive permanentemente, mas os ambientalistas nunca abandonaram a idéia de "fazer o bichinho se sentir em casa". A idéia de prover uma máquina capaz de produzir meia tonelada de gelo por ano veio de uma companhia de Ipswich, no sudeste da Inglaterra, que ouviu falar da foca pela imprensa. Funcionários da reserva dizem que Sahara fugiu para o outro lado de seu cercado quando o gelo começou a ser trazido para dentro do recinto. Mas agora o tratamento parece estar funcionando, eles dizem. "Ela gosta. Se diverte ao sentar no gelo, quebrá-lo e esfregar o nariz nele", disse Rachael Vine, porta-voz da reserva. "Achamos que não vai demorar até que Sahara se torne uma verdadeira foca do Alasca novamente." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.