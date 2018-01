Flórida inicia ações para impedir que mancha de óleo atinja sua costa

MIAMI - As autoridades do Estado americano da Flórida informaram nesta terça-feira, 4, que as barreiras flutuantes colocadas no litoral para conter a mancha de petróleo que avança pelo Golfo do México já chegam a cerca de 26 quilômetros de comprimento.

Veja também:

Ações da BP caem ao menor nível em 7 meses em decorrência do vazamento

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vazamento de óleo no Golfo custa mais de US$ 6 mi por dia, diz BP

Contra mancha de petróleo, Estados pedem reforço

"Há 26 quilômetros de barreira flutuante colocada na área de Panhandle (extremo noroeste do estado) e se espera acrescentar hoje mais 6 quilômetros e outros 18 depois", anunciou em comunicado o Departamento de Proteção Ambiental da Flórida (DEP, na sigla em inglês).

O DEP, a Comissão de Vida Silvestre e Pesca (FWC) da Flórida e autoridades dos condados do litoral oeste do estado aproveitam a lentidão no avanço da mancha negra para acelerar as ações para salvar as praias locais e o habitat marinho.

As autoridades da Flórida disseram que não se espera até a próxima quinta-feira um impacto da mancha negra no litoral noroeste do estado.

O vazamento de óleo cru no Golfo do México começou quando uma plataforma petrolífera da empresa British Petroleum (BP) explodiu no dia 20 de abril, deixando aberto o poço de extração do minério. Desde então, a acumulação de petróleo nas águas do Golfo formam uma imensa mancha negra, que se alastra com a força dos ventos.

Imagem de satélite mostra extensão da mancha e proximidade com a costa (Foto: Nasa)

O governador da Flórida, Charlie Crist, estendeu o estado de emergência aos condados litorâneos de Franklin, Wakulla, Jefferson, Taylor, Dixie, Levy, Citrus, Hernando, Pasco, Pinellas, Hillsborough, Manatee e Sarasota. A medida eleva para um total de 19 condados em estado de emergência.

Por sua vez, o DEP continua a análise no laboratório da qualidade do ar e dos sedimento marítimos, enquanto a FWC e diferentes agências federais avaliam o possível impacto que terá a mancha negra de petróleo na fauna marinha e na pesca de peixes e mariscos ao longo da costa do estado e no Golfo do México.

A prática da pesca foi restringida durante um mínimo de dez dias na baía de Pensacola, na área de Panhandle. Já as praias e parques naturais da Flórida continuam abertos ao público.