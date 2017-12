Fitch e Moody's reduzem avaliação de BP por vazamento

LONDRES - As agências de classificação de risco Fitch e Moody's reduziram nesta quinta-feira, 3, a avaliação que atribuem à empresa British Petroleum (BP) diante das consequências do vazamento de petróleo no Golfo do México.

Em comunicado, a Moody's considera que o derramamento de petróleo afetará a capacidade geradora de fluxo de caixa da companhia petrolífera e limitará sua capacidade de se concentrar em outras áreas do negócio a curto e médio prazos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A catástrofe começou após a explosão da plataforma Deepwater Horizon no dia 20 de abril e, desde então, a BP busca sem sucesso soluções efetivas para conter o vazamento.

O acidente pode ter causado a pior catástrofe ecológica da história, com o vazamento de 12 mil a 19 mil barris de petróleo por dia no mar.

Além disso, a agência de medição de risco adverte que a perfuração de poços para desviar o petróleo "também é arriscada e seria necessário muito tempo para o procedimento ser plenamente eficaz".

Outro fator que está por trás do rebaixamento na qualificação da BP é, segundo explica a nota, o anúncio do procurador-geral dos Estados Unidos, Eric Holder, sobre uma investigação penal e civil que poderia ter implicações no perfil financeiro da companhia.

"A Fitch continua pensando que, como dona de 65% do poço, a BP é a principal responsável por custear as operações de limpeza relacionadas ao acidente da plataforma", informa a agência.