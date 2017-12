Finlândia decide reduzir emissões em 80% até 2050

A Finlândia anunciou que pretende reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa em 80% até 2050, tendo como base os índices de 1990. O governo local afirmou que apoiará os esforços para limitar o aquecimento global, pois as mudanças globais "podem resultar em imenso sofrimento humano" e na destruição de ecossistemas. A iniciativa foi delineada em um relatório divulgado pelo governo.

O plano do governo inclui "medidas fortes e urgentes em todos os níveis e setores da sociedade", incluindo prefeituras, organizações e os cidadãos. Entre as medidas previstas estão a revisão dos padrões de consumo de energia para novos prédios, mudanças em edifícios antigos tendo como meta a maior eficiência energética, a melhoria na tecnologia de baixa emissão de carbono e o "aumento significativo do uso da energia renovável".