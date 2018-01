Filipinas é país mais atingido por clima extremo em 2013, aponta relatório Filipinas, Camboja e Índia foram os países mais afetados pelos eventos climáticos extremos em 2013, de acordo com um estudo divulgado nesta terça-feira durante as negociações da Organização das Nações Unidas (ONU) no Peru sobre um acordo global para limitar as mudanças do clima.