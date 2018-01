Filhotes de tucano são resgatados em poste de iluminação em Sorocaba

SOROCABA - Dois filhotes de tucano-de-bico-verde foram encontrados, nesta terça-feira, 9, no interior de um poste de madeira retirado do sistema de iluminação de um condomínio, no Jardim Ibiti do Paço, em Sorocaba.

O achado aconteceu quando a administração do condomínio decidiu remover o poste, que dias antes tinha sido trocado pela concessionária CPFL por outro de cimento e estava sem função.

A patrulha ambiental da Guarda Civil Municipal foi chamada e decidiu resgatar os pequenos tucanos, com idade estimada em 15 dias, que estavam numa parte oca do poste, transformada em ninho pelas aves.

De acordo com os guardas ambientais, a retirada foi decidida porque o poste já havia sido removido do local em que estava, o que poderia implicar na rejeição dos filhotes pelos pais. Os tucanos adultos não foram vistos nas imediações.

As avezinhas receberam os primeiros cuidados no local e foram encaminhadas ao Parque Zoológico Quinzinho de Barros. A equipe de biólogos e veterinários do zoo municipal alimenta os filhotes com papinha rica em nutrientes, aplicada diretamente nos bicos. Eles também permanecem em recinto com temperatura controlada.

O plano da equipe é criar os pássaros até que atinjam idade para serem devolvidos à natureza. O tucano-de-bico-verde é caracterizado pela cor do bico, como diz o próprio nome.

A ave adulta chega a medir 48 centímetros e ostenta belas cores - dorso escuro, garganta e peito amarelos e barriga vermelha. Esse tucano habita a copa de florestas altas, como a Mata Atlântica, mas se adaptou a áreas reflorestadas.

A espécie era comum em grande parte do Estado de São Paulo, mas tem se tornado rara em muitas regiões devido à destruição de seu habitat natural.