Filhotes de tigre se divertem com neve britânica

Dois filhotes de tigre siberiano do Zoológico de Banham, na Grã-Bretanha, brincaram na neve pela primeira vez. Os filhotes Kuzma e Vascha, ambos machos, tem apenas três meses e meio e nunca tinham visto neve até esta semana. O tigre siberiano é a maior espécie de felino - um adulto macho grande pode pesar mais de 380 quilos. No entanto, a espécie está gravemente ameaçada de extinção. Os animais vivem em florestas na Sibéria, nas fronteiras com a China e com a Coréia do Norte. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.