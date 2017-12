Um tigre de três meses chamado Zoya, rejeitado por sua mãe, é a mais nova curiosidade do Zoológico de Varsóvia, na Polônia. Ele ficou amigo do filhote de pastor alemão de um dos funcionários do Zôo. Frida, como se chama o filhote, foi trazida pelo funcionário para que Zoya tivesse companhia em seu espaço isolado nos próximos meses. Foto: AP Foto: AP Foto: AP Foto: AP