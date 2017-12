Filhotes de crocodilo 'conversam' logo antes de nascer

Bebês crocodilos começam a conversar entre si e com suas mães pouco antes de saírem de seus ovos, talvez sinalizando que já é tempo de nascerem, disseram pesquisadores franceses nesta segunda-feira, 23. Os pequenos crocodilos fazem um som ("umph! umph! umph!") logo antes de quebrarem as cascas de seus ovos, reportaram Amelie Vergne e Nicolas Mathevon da Universidade Jean Monnet em Saint-Etienne, França. "Mães crocodilo reagem de maneira forte a gravações desse som, a maioria delas cavando a areia", escreveram no jornal Current Biology. Os pesquisadores testaram 10 crocodilos e seus ovos, gravando os sons que os bebês faziam e depois reproduzindo as gravações, assim como sons aleatórios, para as mães. Os sons pareciam encorajar os irmãos a começarem a sair de seus ovos, escreveram os pesquisadores. "No zoológico onde fizemos os experimentos, os ovos eram recolhidos dias após serem postos pelas mães. Apesar disso, as fêmeas continuam a proteger o ninho." Oito das mães crocodilo que ouviram gravações dos sons de seus filhotes tentaram cavar a areia, enquanto as mães que ouviram sons aleatórios não tentaram. Mathevon disse que muitos filhotes de répteis são devorados logo após nascerem, então pode ser importante para todos eles nascerem ao mesmo tempo e para a mãe estar por perto quando isto acontecer. "Neste sentido, é importante para todos os embriões no ninho estarem prontos para quebrarem seus ovos ao mesmo tempo de forma que todos recebam tratamento e proteção do adulto", disseram.