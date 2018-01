Filhotes de ave rara nascem pela primeira vez na Inglaterra

Ambientalistas de um programa de preservação de animais no sudoeste da Inglaterra alcançaram um feito inédito.

Pela primeira vez na história do país, 14 filhotes de maçaricos bico-de-colher nasceram em cativeiro.

Os maçaricos bico-de-colher são pássaros típicos do Nordeste da Rússia e do Sudeste asiático. As aves correm risco de extinção e hoje existem apenas cerca de 100 exemplares vivendo hoje no mundo.

Nigel Jarrett, diretor do programa de preservação, explica que foi difícil transportar os ovos da Rússia para a Inglaterra.

A jornada, segundo ele, começou com um voo que durou cerca de 16 horas e levou sete dias para ser concluída.

Jarrett acrescenta que, nos últimos dez anos, o número de maçaricos bico-de-colher caiu de 3 mil exemplares para menos de 100 no mundo.

Segundo ele, se nada tivesse sido feito, a espécie poderia desaparecer nos próximos cinco anos.

Os 14 filhotinhos se juntarão a outros 12 maçaricos bico-de-colher adultos.

A expectativa dos ambientalistas é de que os animais, tão logo cheguem à maturidade, possam cruzar e evitar sua extinção.