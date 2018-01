Filhotes abandonados de leão e tigresa são alimentados por cadela na China

Estes pequenos felinos de um zoológico no leste da China foram adotados por uma cadela, após terem sido rejeitados por sua mãe pouco depois de nascer.

A cadela, que havia acabado de dar a luz, ganhou, então, a missão de alimentá-los.

Mas isso não é o único fator curioso na vida dos filhotinhos: eles são fruto de um acasalamento entre um leão macho e uma tigresa. Por isso são chamados de "ligres",

A equipe do zoológico diz à agência Associated Press que, no começo, os "ligres" tiveram dificuldades em beber o leite da cadela, mas agora já se acostumaram.

Apesar das diferenças entre suas espécies, leões e tigres são capazes de acasalar juntos.

Os "ligres" acabam crescendo muito mais do que seus pais e são considerados os maiores felinos do mundo.

