Filhote de zebra com jumento nasce em zoológico do México

CIDADE DO MÉXICO - Nasceu em um zoológico na cidade mexicana de Reynosa um animal proveniente do cruzamento entre uma zebra e um jumento. O bicho, que ganhou o nome de Khumba, está sendo chamado de 'zebrasno' pelos visitantes locais. O pai de Khumba é um jumento albino chamado Ignacio que frequentemente visitava a zebra Rayas.

O caso surpreendeu alguns cientistas. A mistura de jumentos com zebras, entretanto, existe em outros países. Na Itália, um 'zebrasno' chamado Ippo nasceu no ano passado, atraindo muitos visitantes a uma reserva animal local.

Quando zebras são misturados com outros equinos, as listras nem sempre saem na mesma parte do corpo. Algumas vezes é sobre o corpo, outras vezes apenas na cabeça ou nas pernas.