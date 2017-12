Filhote de onça-parda é encontrado no interior de SP

SÃO PAULO - Um homem encontrou um filhote de onça-parda em uma propriedade rural na noite deste domingo, 6, em Poloni, cidade a 500 quilômetros de São Paulo.

A onça-parda (Puma concolor) é uma fêmea, tem menos de um mês e foi achada perto de um canavial. O homem, funcionário de uma usina de cana-de-açúcar na região, acionou a Polícia Ambiental para resgatá-la.

A Polícia Ambiental informou que o animal tem 20 dias de idade e que a mãe não foi encontrada nas redondezas. Por isso, o bichinho foi enviado nesta segunda-feira, 7, para o Zoológico Municipal de São José de Rio Preto.

No Brasil, a onça-parda foi classificada como espécie ameaçada de extinção pelo Ministério do Meio Ambiente no ano de 2009. A redução de áreas de florestas e a expansão agrícola são alguns dos responsáveis pela redução da espécie.