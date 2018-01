Filhote de jararaca-ilhoa do Instituto Butantan vai se chamar Yubá

SÃO PAULO - Mais de 59 mil pessoas votaram para escolher o nome do filhote de jararaca-ilhoa do Instituto Butantan, na zona oeste de São Paulo. O nome Yubá teve o maior número de votos, com 12.221. Em seguida, ficaram os nomes Homer, com 14.891 votos, e Neymar, com 11.075.

O nome do animal que completa quatro meses hoje significa amarelo em tupi guarani, remetendo a coloração da cobra. O público pode votar na urna localizada no Museu Biológico e pela internet.

Yubá nasceu no último dia 1º de março e mede cerca de 15 cm. A serpente peçonhenta é uma espécie ameaçada de extinção e rara, originária da Ilha da Queimada Grande, litoral sul de São Paulo, mas o filhote do Instituto é nascido em cativeiro. Ele ficará exposto no museu do Butantan.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O museu do Instituto Butantan fica aberto de terça a domingo, das 9 as 16h30, na Avenida Vital Brasil, 1.500. A entrada custa R$ 6. Estudantes pagam R$ 2,50. Menores de sete anos, maiores de 60 e portadores de necessidades especiais não pagam.

Resultado da votação

1- Yubá - 16.221 votos

2- Homer - 14.891 votos

3- Neymar - 11.075 votos

4- Jack - 7.816 votos

5- Aureo - 5.384 votos

6- Fiuk - 3.993 votos