Filhote de baleia confunde iate com mãe

Um filhote de baleia-jubarte aparentemente confundiu um iate com sua mãe na costa de Sydney, na Austrália. A baleia está nadando constantemente em volta do iate e estaria tentando mamar em seu casco. Veja também: Assista ao vídeo Estima-se que o animal tenha um ou dois meses de idade e o serviço de proteção aos animais selvagens da Austrália diz que sua saúde está se deteriorando por falta de alimentação. O iate foi afastado do porto e conduzido para uma baía com a esperança de que o filhote reencontre a mãe. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.