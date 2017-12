Filhote de baleia abandonado por mãe será sacrificado

O filhote de baleia jubarte abandonado há quatro dias nas águas do norte de Sydney (Austrália) por sua mãe e que permanece junto de uma embarcação que confunde com sua mãe será sacrificado, pois seu estado piorou muito, informaram as autoridades australianas. "Decidimos que é para o bem da baleia. Foi uma decisão difícil", anunciou um porta-voz do Serviço de Parques e Vida Animal do estado australiano de Nova Gales do Sul, cuja capital é Sydney. O funcionário não disse quando será, mas destacou que os especialistas consideram que deve acontecer "o mais rápido possível". Colin, como é conhecida a baleia jubarte na imprensa australiana, tem duas semanas de vida e mede quatro metros de comprimento. Biólogos disseram que existe a possibilidade de a poluição acústica causada pela passagem de navios pelas águas de Sydney ter provocado a perda de contato com a mãe. O barulho produzido pelos navios pode cortar as linhas de comunicação sonora entre baleias. Nos últimos dias, os especialistas tinham analisado opções para salvar Colin. Uma possibilidade estudada era tentar devolvê-la ao oceano e deixá-la ali sozinha apenas se estabelecesse contato com outros cetáceos e conseguisse uma mãe adotiva. Outra opção avaliada pelos especialistas era criá-la, mas para isso seriam necessários 600 litros de leite por dia e 30 pessoas para alimentá-la durante os 11 meses de lactação.