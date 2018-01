Fenômenos naturais criam 'pinturas e esculturas' exóticas

As imagens reunidas pela agência Caters expõem desde as vívidas cores de uma fonte de águas termais até uma formação rochosa que lembra uma escultura reproduzindo um elefante. Todas estas ''obras'' foram, na verdade, ''pintadas e esculpidas'' pela natureza.

As fotos mostram belas estruturas formadas por fenômenos naturais ao longo de séculos ou até milhões de anos. Muitas delas chegam a se parecer com paisagens de mundos imaginários, mas são estruturas bem reais de nosso mundo, cujo formato exótico se deve tão somente ao toque da natureza. Alguns destes fenômenos naturais ainda deixam cientistas perplexos e atraem visitantes que querem apreciar de perto as formas intricadas.

