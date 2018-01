Feira de Marketing apresenta produtos sustentáveis inovadores

Os alunos do 5º semestre da graduação em Administração da Fundação Getulio Vargas (FGV) tiveram um desafio durante as aulas da disciplina de Marketing: idealizar e conceber produtos sustentáveis que fossem perfeitamente viáveis economicamente e que não existissem no mercado. Na próxima sexta-feira, dia 28, os 30 grupos de alunos apresentam seus projetos inovadores durante a 48ª edição da Feira de Marketing de produtos sustentáveis, que acontece na sede da FGV. O evento é aberto ao público.

A proposta da sustentabilidade já estava presente das duas últimas edições e engloba não apenas a preocupação com o meio ambiente, mas também o apelo social. Entre os produtos concebidos pelos estudantes, encontra-se o violão sustentável, feito com madeira de reflorestamento certificada e outros materiais de baixo impacto ambiental. Além disso, o descarte consciente também está garantido: a ideia é que o consumidor ganhe desconto em sua próxima compra se entregar o violão usado.

Outro projeto que será apresentado é o do saco de lixo orgânico. O produto vem com um sachê, e logo que o consumidor fechar o saco, microorganismos presentes no dispositivo começarão a decompor o lixo orgânico. "Como o produto sairia mais caro que um saco de lixo normal, a forma encontrada pelos alunos para viabilizar a ideia foi fazer uma parceria: uma cooperativa coleta o lixo e o grupo garante o lucro com a produção de adubo e com a venda de créditos de carbono", explica a professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV, Edgard Barki, coordenador da Feira há cerca de dois anos. "O interessante é ver que o modelo de negócios vai além do produto em si."

Outro projeto interessante é o da boneca sustentável, fabricada só com materiais reciclados e com roupinhas confeccionadas por uma cooperativa. O trabalho explora também a educação ambiental, que leve a criança a pensar e a aprender mais sobre sustentabilidade. As bonecas têm diferentes modelos. A da flora, por exemplo, vem com uma planta, regador e livrinho explicativo. Outros produtos que estarão presentes nesta edição da feira são a fralda biodegradável, os móveis e acessórios feitos de PET, uma linha de cosméticos a base de Urucum, a lingerie sustentável e o sorvete sustentável, entre outros.

Os alunos passam por todas as etapas da criação de um produto: ideia, pesquisa de mercado, plano de marketing, definição de preço, divulgação e até mesmo o pós-uso e descarte. "A ideia é fazer o produto sair da prancheta e ter ao menos um protótipo pronto na feira", diz Barki. "Podem até vender o produto na feira."

Antes da feira, na terça-feira, os alunos apresentam suas ideias para um júri - composto por professores, especialistas de mercado e executivos do Walmart, da Coca-Cola, da Warner e da Tetrapak, entre outras empresas. O público visitante da feira também pode votar nos projetos em diferentes categorias. As três melhores ideias são premiadas pelo Walmart, patrocinador da feira desde a última edição. Os três grupos vencedores terão a oportunidade de apresentar a ideia aos executivos da rede de varejo e firmar parcerias com fornecedores para viabilizar a comercialização dos produtos.

A feira existe desde 1977 e a sustentabilidade chega como uma tendência da FGV em seus cursos. A instituição conta com uma pós-graduação na área. O objetivo é desenvolver o espírito empreendedor dos alunos dentro do conceito Piaget: aprender na prática. A iniciativa acaba se tornando um facilitador para o aluno na sua entrada no mercado de trabalho. Um dos fundadores da M. Officer, por exemplo, começou sua carreira de sucesso lançando, na primeira Feira de Marketing da FGV, a marca de calças jeans Ritchie.

Feira de Marketing da FGV - produtos sustentáveis

Quando: 28 de maio

Onde: Sede FGV, Rua Itapeva, 432, São Paulo

Horário: das 12h às 16h