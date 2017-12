Feira Brasil Certificado começa nesta quarta

De 7 a 9 de abril o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora) promove a IV Feira Brasil Certificado, no Centro de Eventos do Colégio São Luís, em São Paulo.

Esse ano, pela primeira vez, empreendimentos do setor agrícola, que levam o selo Rainforest Alliance Certified, participarão do evento. A certificação agrícola vem crescendo anualmente. Em 2004, na primeira edição da Feira Brasil Certificado, apenas dois empreendimentos tinham o selo Rainforest Alliance Certified. Em 2009, o Imaflora totalizou 68 empreendimentos certificados pela Rede de Agricultura Sustentável.

A cadeia do cacau, por exemplo, estará representada do plantio ao consumidor final pelas Fazendas Reunidas Vale do Juliana e a Fazenda M. Libânio, no sul da Bahia, pela Delfi, indústria processadora da amêndoa do cacau, e pela loja Chocolat Du Jour.

Comunidades tradicionais que trabalham com os produtos florestais não madeireiros (óleos, castanhas, pupunha, açaí, cupuaçu, cestarias, entre outros) e pequenos produtores, também marcam presença no evento. Nessa edição da Feira, 6 comunidades, que conquistaram a certificação FSC ou a RAS estarão presentes em um único estande, com o apoio do Imaflora.

O Instituto, com sede em Piracicaba, executa as auditorias socioambientais para a certificação com selos FSC (Forest Stewardship Council, Conselho de Manejo Florestal), aplicado aos empreendimentos florestais, e Rainforest Alliance Certified, da Rede Agricultura Sustentável, aplicado aos empreendimentos agrícolas.