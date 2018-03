FAO promete ajudar agricultura a cortar emissão de CO2

"A Finlândia é o primeiro país a contribuir com um programa de US$ 60 milhões da FAO para apoiar o combate às mudanças climáticas por meio da agricultura dos países em desenvolvimento", declarou a instituição em pronunciamento.

O diretor-geral assistente da FAO, Alexander Mueller, afirmou que "já existem muitas tecnologias viáveis e práticas de produção para separar o carbono em pequenas propriedades". "Isso inclui práticas usadas na agricultura de conservação e orgânica, com base em pouca ou nenhuma aragem; utilizando resíduos para compostagem ou adubagem; o uso de lavouras perenes para cobrir o solo; replantio ou melhor gerenciamento dos pastos e florestas, combinando lavouras e árvores"

Pela primeira vez, o programa "criará uma base de dados global sobre projetos atuais e projeções para emissão de gases estufa, no campo e na agricultura, nas mais importantes commodities agrícolas, países e regiões". Na semana passada, a FAO havia dito que, embora a agricultura possa oferecer formas eficientes e baratas de reduzir as emissões de gases, vem sendo "amplamente excluída" dos debates na reunião de cúpula em Copenhague. As informações são da Dow Jones.