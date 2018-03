Família tenta reduzir consumo de sacos plásticos

No penúltimo relato sobre as mudanças de comportamento de sua família em busca de hábitos mais sustentáveis, Rose Silva fala do desafio de reduzir o consumo de sacos plásticos.

Até o final desta semana, Rose, seu marido, Giorgio Romano Schutte, e os filhos do casal, Isadora, 11, e Angelo, 8, vão relatar as pequenas adaptações em sua rotina com o objetivo de reduzir seu impacto ambiental.

Confira abaixo o diário da família.

"Ontem decidimos conversar sobre o uso de plásticos na nossa casa, já que a idéia de prestar atenção nas luzes e aparelhos já parece bastante incorporada ao cotidiano da família.

Angelo observou, antes de dormir, que eu havia esquecido a luz da cozinha acesa e saiu do andar de cima da casa para apagá-la lá em baixo. Isadora também diminuiu definitivamente o tempo do banho, inclusive descobriu que dessa forma sobra mais para outras atividades.

Discutimos durante o jantar a possibilidade real de reduzir o consumo de saquinhos de plástico, tema de grande importância quando se fala de impacto ambiental e que ainda não nos parece ter avançado muito na sociedade brasileira.

As pessoas continuam desperdiçando muito e os estabelecimentos comerciais não fazem economia ao distribuí-los.

No meu trabalho já adotei o hábito de usar um único copo de vidro ao longo do dia para tomar água, em vez de aumentar a pilha dos descartáveis que vão para o lixo. O mesmo vale para a xícara de café.

Lá em casa reaproveitamos os sacos plásticos que trazemos do supermercado para armazenar lixo. Mas é fato que temos sempre um estoque muito maior de saquinhos do que iremos utilizar por várias semanas. Por isso combinamos que passarei a levar minha própria sacola para as pequenas compras do dia-a-dia." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.