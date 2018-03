Família relata primeiros progressos em busca de rotina mais ecológica

No segundo relato sobre o desafio de tentar reduzir sua pegada ecológica, Rose Silva e sua família contam os primeiros avanços e dificuldades. Leia abaixo o "diário ambiental" da família.

"A cruzada para apagar as luzes e desligar os aparelhos eletrônicos mobilizou a família na noite de ontem. Creio que conseguimos progredir, pois como todos sabemos a arte da repetição é sempre a mais eficaz para reeducar.

Também conseguimos mudar o horário do banho da família, que desde ontem não ocorre mais entre 18h e 20h. O tempo debaixo do chuveiro foi outro progresso, a Isa conseguiu até lavar os cabelos em dez minutos cravados.

Hoje vamos ler textos sobre o efeito estufa, que inclusive é tema da prova de ciências de Isadora, ou seja, a prática cotidiana será uma espécie de reforço escolar dentro da concepção Paulo Freire. De quebra temos a esperança de ver o esforço para redução da pegada ecológica refletido no boletim escolar.

Angelo e Isadora se divertem com a situação e gostam da idéia de se verem na web como protagonistas das mudanças de hábitos para preservar a vida no planeta, tema aliás que sensibiliza as crianças há um certo tempo e vem sendo bastante valorizado nos ambiente pelos quais circulam.

