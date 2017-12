Família paulista relata primeiro fim de semana vivido sob novas 'regras ecológicas'

O primeiro fim de semana da família depois que decidimos reavaliar os hábitos para torná-los mais sustentáveis teve alguns efeitos práticos interessantes. Estive no sacolão para fazer as compras semanais e diminuí a quantidade de alimentos na cesta, pois observei que as frutas, principalmente, nessa temperatura de verão, ficam boas por menos tempo. A melhor coisa a fazer é prever um tempo para repor o estoque no meio da semana e assim evitar desperdício. A leitura conjunta das dicas para melhorar nossos hábitos foi muito intressante para as crianças. Identificamos como principais desafios da família prestar mais atenção aos aparelhos que permancecem ligados desnecessariamente por longos períodos, como é caso do computador, muitas vezes junto com a TV e o aparelho de som.

Também assumimos o compromisso de avisar um ao outro quando idenficarmos luzes acesas em ambientes vazios. O tempo do banho também foi consenso: vamos abreviar ao máximo! Meu filho, inclusive, que não curte muito um chuveiro disse que é capaz de tomar banho em 20 segundos ou menos. Ma creio que não seja uma decisão muito saudável. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.