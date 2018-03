Família fala sobre desafio de apagar as luzes e evitar desperdício

No terceiro relato sobre os esforços de sua família para adotar hábitos mais sustentáveis, a jornalista Rose Silva fala do desafio de apagar as luzes da casa e não deixar eletrodomésticos ligados sem necessidade.

Até o final desta semana, Rose, seu marido, Giorgio Romano Schutte, e os filhos do casal, Isadora, 11, e Angelo, 8, vão relatar as pequenas mudanças que estão fazendo em sua rotina com o objetivo de reduzir seu impacto ambiental.

Confira abaixo o diário da família.

"Adquirir o hábito de apagar as luzes continua sendo o principal desafio para as crianças em nossa semana de adaptação aos hábitos sustentáveis.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para quem já viveu a crise do apagão, como eu, essa tende a ser uma preocupação constante, mas as novas gerações, apesar de terem nascido em fase posterior, nem sempre se lembram de apertar o interruptor cada vez que saem de um ambiente da casa.

Continuamos firmes em nossa tarefa de lembrar um ao outro ou então apagar a luz quando outra pessoa da família esquece de fazê-lo.

Por outro lado, na noite de ontem não tivemos nenhum aparelho ligado desnecessariamente, e o Angelo lembrou-se de desligar o computador antes de dormir, como foi combinado. Ontem também decidimos comer os pratos prontos que estavam na geladeira em vez de preparar novas refeições na hora do jantar.

Tivemos na mesa três cardápios diferentes e conseguimos acabar com todas as sobras da geladeira. Estavam deliciosas, por sinal. Hoje cedo repus o estoque de frutas frescas e teremos comida nova no jantar." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.