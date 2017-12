Faltam mudas para viabilizar campanhas

Segundo recente levantamento encomendado pelo governo do Rio,foi verificada no Estado uma capacidade instalada de produção de até 10 milhões de mudas por ano – isso na melhor das hipóteses.

Para o maior produtor do Rio, o engenheiro florestal Marcelo de Carvalho, muitos projetos “ficam só no marketing”. “Ninguém sabe nada. Ninguém audita nada. O que ganhamos com isso? Se uma empresa começa a mostrar que deu certo, outras vão no rastro. Mas é mais barato gastar R$ 200 milhões em publicidade do que R$ 1 bilhão em ações efetivas de recuperação. E o governo é omisso.”