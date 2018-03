Faixa gigante em Brasília envia mensagem sobre clima para Lula

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Um banner gigante foi estendido no começo da manhã desta terça-feira, 1, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, por ativistas do Greenpeace. Este é o maior banner aberto pela entidade nos 38 anos de história da organização no mundo, segundo a ONG.

Às vésperas da Conferência do Clima em Copenhague, os 34 ativistas estenderam um banner de nove mil metros quadrados e quase 1,5 tonelada com um recado direto para o presidente Lula: "Você pode fazer mais pelo clima: desmatamento zero; energias renováveis e proteção dos oceanos".

O banner é formado por 130 pedaços, colocados durante as ações de mobilização pelo clima realizadas no segundo semestre pelo Greenpeace. Mais de seis mil brasileiros usaram o espaço para mandar recados para o presidente, aproveitando para reiterar a Lula a importância da reunião de Copenhague.

O Greenpeace espera da Conferência do Clima, que começa em cinco dias, cortes significativos nas emissões dos países ricos, um fundo para salvar nossas florestas e recursos para ajudar países em desenvolvimento.