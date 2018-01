Exposição revela mundo escondido dos plânctons

Uma exposição na Inglaterra vai revelar o mundo microscópico dos plânctons - organismos marinhos que vivem na camada superficial dos oceanos. Intitulada "Zona Eufótica", em referência à camada mais iluminada dos oceanos, onde vivem os plânctons, a mostra reúne cinqüenta fotografias. As imagens foram feitas pelo cientista Richard Kirby, da Universidade de Plymouth, no sul da Inglaterra, durante seis meses. Segundo ele, as fotografias mostram como os plânctons auxiliam na cadeia alimentar marinha e como eles têm um papel essencial no ciclo de carbono global e ajudam a regular a mudança climática. O cientista espera que a exposição melhore a compreensão do público sobre a vida desses organismos. "Os plânctons são tão pequenos e não são percebidos a olho nu. Por isso, eles recebem pouca atenção fora da esfera científica. No entanto, são algumas das criaturas mais importantes da vida marinha", disse Kirby. A exposição "Zona Eufótica" abre no dia 12 de janeiro no Aquário Blue Planet, em Cheshire, no noroeste da Inglaterra e vai percorrer outras cinco cidades inglesas durante todo o ano de 2009. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.