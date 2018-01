Exposição na Espanha apresenta fotografias do céu noturno

Uma exposição no Museo Elder de la Ciência y Tecnología, na Espanha, mostra o trabalho do fotógrafo Daniel López, que registrou imagens do céu a partir das Ilhas Canárias, um dos melhores lugares do mundo para observar o firmamento. O trabalho foi reunido na exposição "El Cielo de Canarias", que teve início no dia 18 de fevereiro.

De acordo com o museu, as ilhas Canárias, situadas próximo ao Equador permitem observar zonas do universo inacessíveis em latitudes mais altas. A altura das montanhas e a transparência e estabilidade da atmosfera fazem com que a luz dos objetos celestes chegue aos nossos olhos com uma qualidade que poucos lugares do planeta podem desfrutar.