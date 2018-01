Exposição em Londres traz fotos de tribo brasileira ameaçada por hidrelétrica

Uma exposição de fotografias em Londres reúne imagens de florestas tropicais devastadas e destaca a situação da tribo brasileira enawenê nawê, cuja subsistência está sendo ameaçada pela construção de usinas hidrelétricas no noroeste de Mato Grosso.

As fotos, do espanhol Daniel Beltrá, foram feitas durante visitas a florestas na República Democrática do Congo, Indonésia e Brasil.

Sons, vídeos e até cheiros são utilizados para contar a história por trás das fotografias expostas no jardim botânico Kew Gardens, no sudoeste da capital britânica.

Entre as atrações está uma sala de projeções com cadeiras para que os visitantes se sentem e assistam às imagens projetadas no teto.

O povo enawenê nawê vive próximo ao rio Iquê, um afluente do Juruena, no noroeste do Mato Grosso. Sua subsistência se baseia fortemente na pesca.

Dez usinas hidrelétricas serão construídas ao longo de 110 km do rio Juruena e os índios dizem que o impacto ambiental das obras vai reduzir a oferta de peixes.

Autoridades ligadas ao meio ambiente no Estado dizem que o impacto será pequeno.

A exposição Focus on the Rainforests (Foco nas Florestas Tropicais) começa neste sábado e continua até o dia 6 de dezembro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.