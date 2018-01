Exposição em Londres mostra a arte da sobrevivência; veja

Está sendo inaugurada nesta sexta-feira, em Londres, a exposição Thrive!, com fotos de animais e ecossistemas que têm sobrevivido à devastação em vários pontos do planeta.

Com o apoio da ONG Conservation International e do BG Group, a mostra na Saatchi Gallery reúne imagens realizadas no Brasil, na Indonésia e em Madagascar, entre outros países.

Segundo a Conservation International, o objetivo da exibição é "mostrar exemplos da beleza e da fragilidade da natureza, além de reforçar como o bem estar-humano está relacionado com esse mundo natural". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.