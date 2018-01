Expedição descobre novas espécies marinhas na Austrália

Exploradores australianos descobriram centenas de novas espécies marinhas na costa noroeste da Austrália - um local bem conhecido dos mergulhadores. As expedições foram conduzidas por especialistas do Museum of Tropical Queensland. Eles divulgaram os resultados iniciais de suas descobertas, assim como imagens inéditas de sua pesquisa, que busca registrar a diversidade da vida marinha australiana. As pesquisas foram patrocinadas pelo Censo Global da Vida Marinha - um projeto de 10 anos que visa fazer um levantamento da vida marinha em oceanos de todo o mundo e reúne pesquisadores de mais de 80 países. A equipe de especialistas australianos identificou cerca de 300 corais moles. Das espécies encontradas, 130 eram completamente desconhecidas. Entre as possíveis novas espécies encontradas pelos exploradores australianos está uma alga marinha de cor de verde, descoberta na região de Heron Island. Segundo os especialistas, os corais são ameaçados por uma série de fatores, como acidez dos oceanos, poluição, aquecimento, pesca e o efeito predatório de alguns tipos de peixe. Os cientistas australianos encontraram ainda dezenas de pequenas espécies de crustáceos. Uma delas é o caranguejo branco, que habita as águas de Heron Island. O estudo é um dos eventos que marcam o Ano Internacional do Recife de Coral. Para biólogos, as expedições evidenciam o quão longe se está de descobrir a diversidade das espécies que habitam os recifes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.