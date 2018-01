Expansão de porto ocupará 7% dos mangues da Baixada No litoral de São Paulo, os tensores das áreas de mangue diferem. “No litoral norte é a especulação imobiliária e a segunda residência. Na Baixada Santista, portos, indústrias e dragagens. E o litoral sul é o mais conservado, mas vem sofrendo pressão com a perda de salinidade da água”, resume Marília Cunha-Lignon, doutora em oceanografia biológica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).