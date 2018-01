Excesso de poluição no ar mantém Bruxelas em alerta

A capital belga, que sofre com o excesso de partículas poluentes no ar, continuava nesta terça-feira, 9, em estado de alerta, a partir do qual o Governo regional aplica medidas excepcionais, como a redução da velocidade máxima nas estradas do país.

Veja também:

Na Europa, site incentiva multidões a ficar 'de olho na Terra'

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Expansão do biocombustível pode aumentar emissão de CO2

Rumo à economia do baixo carbono

A qualidade do ar em Bruxelas é, desde esta segunda-feira, "muito pequena", dada a quantidade de micropartículas suspensas que não se dispersam corretamente devido às baixas temperaturas, à ausência de vento e ao fenômeno conhecido como inversão térmica, informou o Ministério do Meio Ambiente.

Como a poluição do ar favorece o surgimento de problemas respiratórios, como a asma e diversas alergias, Governos de diferentes regiões do país decidiram nesta segunda-feira aplicar medidas excepcionais destinadas a reduzir as emissões de poluentes.

Uma delas foi a redução da velocidade máxima permitida nas estradas, que caiu para 90 km/h, e nas vias que atravessam a capital belga, onde os veículos agora não podem trafegar acima de 50 km/h.Só nesta segunda-feira, cerca de 3 mil motoristas foram multados por radares circulando a uma velocidade superior à permitida, segundo o jornal "Le Soir". Além disso, para incentivar o uso dos transportes coletivos, as autoridades instituíram a gratuidade nos ônibus interurbanos.