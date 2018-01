Ex-ministros divulgam manifesto contra Código Florestal

Ex-ministros e secretários especiais do Meio Ambiente, responsáveis pela política ambiental do governo nos últimos 37 anos, divulgaram nesta segunda-feira uma carta aberta à presidente Dilma Rousseff e ao Congresso Nacional, na tentativa de impedir a aprovação do acordo fechado entre a base governista e a oposição para a reforma do Código Florestal.

"Agiremos na contramão de nossa história e em detrimento de nosso capital natural", diz a carta, referindo-se à aprovação da reforma na legislação ambiental nos termos do acordo fechado por deputados, à revelia do governo. A votação está marcada para esta terça-feira no plenário da Câmara.

A carta defende que o agronegócio expanda suas atividades por meio de padrões de "qualidade, produtividade e competitividade ainda mais avançados". O documento alega que as expectativas de enfraquecimento do Código Florestal foram suficientes para "reavivar tendências preocupantes" da retomada do desmatamento na Amazônia.

O manifesto lembra ainda que o país tem ameaçado o papel de protagonista no debate de redução das emissões de gases de efeito estufa às vésperas de sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Documento liga Código Florestal a aumento de desmate na Amazônia

Mais sete cidades entrarão na lista negra do desmate