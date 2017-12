Evo Morales leva documento de conferência climática à ONU

O governo boliviano informou nesta quinta-feira que o mandatário indígena prevê viajar também a Madri, depois, para entregar as mesmas conclusões ao governo espanhol, que preside temporariamente a União Europeia.

Entre as conclusões da Conferência dos Povos sobre a Mudança Climática, realizada entre 19 e 22 de abril no povoado de Tiquipaya, na região central da Bolívia, destacam-se a criação de um tribunal ambiental mundial e a redução em 50 por cento das emissões de gases do efeito estufa.

Morales apresentará ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, as demandas da conferência dentro de uma campanha que pretende criar pressão sobre uma cúpula climática mundial prevista para o fim do ano no México.

(Reportagem de Carlos A. Quiroga L.)