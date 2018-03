Evento no Ibirapuera alerta para as mudanças climáticas às vésperas da COP

Os paulistanos que quiserem entender melhor o que será discutido na Conferência do Clima da ONU (COP15) podem ir ao Parque do Ibirapuera nesse domingo (dia 6), onde ocorrerá o “Tô no Clima”. A ideia do evento é informar o público sobre as mudanças climáticas e suas consequências, além de mobilizar a sociedade a pressionar líderes para que não seja adiado o compromisso de firmar um novo acordo global durante COP15, que começa a partir de segunda-feira (dia 7) em Copenhague, na Dinamarca. O evento vai misturar shows a ações educativas promovidas por diversas ONGs. De um lado Zélia Duncan, Mariana Aydar, Simoninha e Gabriel, O Pensador se apresentam na área externa do Auditório do Ibirapuera, com a participação de convidados e exibição de depoimentos de políticos e celebridades engajadas na defesa do meio ambiente, além de vítimas das mudanças climáticas. De outro lado, na Marquise do Ibirapuera, diversas ONGs e editoras que trabalham com o tema vão compartilhar informações sobre seus projetos e desenvolver atividades para adultos e crianças. Serão exibidos filmes sobre questões ambientais, haverá oficinas sobre o tema, contadores de histórias e programas para cada um calcular a sua pegada de carbono. O “Tô no Clima” faz parte da campanha TicTacTicTac (www.tictactictac.org.br), uma mobilização mundial para reforçar a importância de lidar com os efeitos da mudanças climáticas. A iniciativa reúne pessoas físicas, empresas, ONGs que reivindicam um acordo eficiente na COP15.