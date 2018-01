Europa discute proposta que permite exportar lixo nuclear

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os 27 países que compõem a União Europeia pretendem exportar resíduos nucleares para países que não fazem parte do bloco. Ontem, a comissão da indústria do Parlamento Europeu aprovou, por 31 votos a favor, 7 contra e 10 abstenções, uma proposta elaborado pela deputada eslovena Romana Jordan sobre a disposição do lixo nuclear.

A Comissão Europeia introduzir um projeto de lei sobre a questão em novembro do ano passado, mas o texto defendia o oposto: que os Estados-membros não poderiam exportar seu lixo nuclear para países que não fazem parte do bloco. Após o acidente nuclear de Fukushima, no Japão, aumentou a preocupação da comunidade internacional com o lixo nuclear.

O Parlamento Europeu votará a questão em sua segunda sessão plenária de junho. Na ocasião, o Conselho da UE também se pronunciará sobre a questão. As 143 centrais nucleares que hoje estão em operação na União Europeia produzem em torno de 7 mil metros cúbicos de resíduos nucleares. A maior parte deles fica armazenada temporariamente nas próprias usinas. Na Espanha, que concentra oito centrais nucleares, o governo discute a construção de um armazém para receber os resíduos de todas as usinas.