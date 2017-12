EUA vão propor corte de 17% nas emissões em Copenhague

Os Estados Unidos vão prometer cortar suas emissões de gases-estufa em 17% até 2020 na reunião da ONU sobre mudanças climáticas em dezembro, disse a Casa Branca nesta quarta-feira, 25. A posição que será levada pelo presidente Barack Obama ao encontro entre líderes mundiais em Copenhague vem sendo atrasada pela demora do Senado em aprovar uma lei do clima para o país.

Veja também:

China quer força de lei em meta ambiental só para ricos

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Americanos estão mais céticos sobre mudança climática

Greenpeace acusa Obama de querer sabotar cúpula do clima

Brasil pode perder R$ 3,6 trilhões por causa do aquecimento global

Brasil condiciona meta de emissão a propostas dos países ricos

A Câmara dos Representantes aprovou uma lei que estabelece uma meta de redução de 17% para as emissões até 2020, tendo como base os níveis de 2005. A versão do projeto no Senado prevê um corte de 20%.

A União Europeia pressionava os Estados Unidos a levarem uma meta de redução da emissão de CO2 para a cúpula da ONU em Copenhague, alegando que a demora da definição estava comprometendo os esforços das outras nações de combater as mudanças climáticas.

Presença de Obama é 'crucial'

O presidente Barack Obama confirmou que viajará a Copenhague para participar do início do encontro da ONU sobre mudanças climáticas em 9 de dezembro antes de receber o prêmio Nobel da Paz numa cerimônia em Oslo, na Noruega.

Na sexta-feira, o chefe das Nações Unidas para mudança climática, Yvo de Boer, havia afirmado que a presença de Obama "faria uma enorme diferença". Geralmente, são ministros de meio ambiente que participam dos últimos dias das reuniões anuais de mudanças climáticas da ONU.

O primeiro-ministro dinamarquês, Lars Lokke Rasmussen, afirmou que a participação dos chefes de Estado será "crucial" para o sucesso do encontro.

(Com Reuters, BBC e AP)