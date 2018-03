EUA vão ajudar a mobilizar US$100 bi até 2020 na luta pelo clima

"No contexto do forte acordo, em que a maioria das economias estão por trás de ações atenuantes de importância e oferecem total transparência sobre a forma de implementação, os Estados Unidos estão preparados para colaborar com outros países em direção a um objetivo mobilizando conjuntamente 100 bilhões por ano até 2010 para lidar com as necessidades relativas às mudanças climáticas nos países em desenvolvimento", disse Hillary em coletiva de imprensa em Copenhague.