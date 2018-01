EUA se preparam para noite de gelo e neve

As regiões sul e central devem ser as mais afetadas, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia. Houve relatos de chuva congelante em Arkansas, Oklahoma e Texas no início desta quinta-feira.

Um misto de neve, gelo e chuva, com temperaturas em queda, deve atingir o Kentucky e o sul de Ohio na noite desta quinta-feira e nas primeiras horas da sexta-feira, segundo o AccuWeather.com.

No Texas, gelo e neve são esperados para esta noite.

"Em alguns lugares o gelo deve permanecer até o fim de semana", disse o meteorologista Alex Sosnowski no AccuWeather.com. "O gelo acumulado pode bloquear estradas e prejudicar o fornecimento de eletricidade."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A região mais ao norte dos EUA deve ter mais neve que gelo na noite desta quinta-feira.

(Reportagem adicional de Kevin Murphy)