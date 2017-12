EUA querem compensar atraso na luta contra o aquecimento

Outrora recebido com vaias nos encontros internacionais sobre o clima, os Estados Unidos ganharam muitos aplausos neste domingo, 29, quando um enviado do presidente Barack Obama comprometeu-se a "compensar o tempo perdido" para chegar a um acordo global sobre as mudanças climáticas.

Todd Stern também elogiou os esforços por parte de países como China para diminuir as suas emissões de carbono, mas disse "aquecimento global exige uma resposta global", e que economias em rápido desenvolvimento como a China "deve se unir" com o mundo industrial para resolver esse problema.

A estréia da equipe de Obama sobre alterações climáticas foi amplamente aguardada após os oito anos de participação na ONU obstruindo as conversações climáticas pela anterior administração Bush.

"Estamos muito feliz por estar de volta. Queremos recuperar o tempo perdido, e que são apreendidas com a urgência da tarefa que temos diante de nós'', disse Stern sob fortes aplausos dos 2.600 delegados enviados para negociações para a ONU.

Eles aplaudiram novamente quando Stern disse que os EUA havia reconhecido "sua responsabilidade única...como o maior emissor histórico de gases que provocam o efeito estufa, o que criou um problema que ameaça o mundo inteiro".