EUA querem acabar com minas de carvão em montanhas

A evidência científica de que a remoção de carvão em montanhas para mineração destrói córregos e ameaça a saúde humana é tão forte que o governo americano deve parar de conceder novas licenças para a atividade, de acordo com um relatório divulgado nesta sexta-feira por um grupo de 12 cientistas ambientais na revista Science.

As conseqüências das minas do leste de Kentucky, na Virgínia Ocidental e no sudoeste da Virgínia são "generalizadas e irreversíveis", diz o artigo. As empresas são obrigadas por lei a tomar medidas para reduzir os danos, mas seus esforços não compensam as perda nem impedem a poluição da água.

O artigo é um resumo dos recentes estudos científicos sobre as conseqüências de explodir o topo de montanhas para obter carvão e despejar o excesso de rochas em córregos ou vales. Os autores também estudaram novos dados sobre qualidade da água dos córregos da Virgínia Ocidental e descobriram que a mineração os polue, reduzindo a sua diversidade biológica e afetando a saúde.

Surpreendentemente, pouca atenção tem sido dada a esta crescente evidência científica dos danos. "Os reguladores devem deixar de ignorar a ciência rigorosa", acrescentou o documento. Novas licenças não devem ser concedida, alegou o artigo, "a menos que novos métodos possam ser submetidos a uma rigorosa revisão por seus pares e demonstrado para sanar esses problemas".

O artigo da Science cita uma série de riscos potenciais da mineração nas montanhaspara a saúde, incluindo água de poços contaminados, a poeira tóxica e os peixes que estão contaminados com substância química selênio. Ele também verificou os danos ambientais para minas e áreas de preenchimento e para cursos de água.

"A razão pela qual estamos dispostos a fazer uma recomendação política é que a evidência é muito clara", explicou a professora Margaret Palmer, da Universidade de Maryland, principal autora do estudo da Science e uma especialista em ecologia de riachos. Palmer tem vínculos pessoais em Appalachia. Sua família é de do oeste da Carolina do Norte, e ela passou boa parte de sua infância lá.

A avaliação ocorreu dias após a Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) ter aprovado uma autorização pela Lei da Água Limpa para as 45 minas da montanha Hobet, na Virgínia Ocidental. A EPA chegou a um acordo para alterar os planos originais. Em vez de enterrar dez quilômetros de córregos, a empresa vai enterrar apenas cinco. A EPA disse que outra mudança seria reduzir a contaminação dos córregos e proteger a saúde pública. Ao mesmo tempo, a agência reconheceu os custos ambientais.