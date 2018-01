EUA preveem temporada de furacões 'perto ou abaixo do normal' em 2014

Uma temporada típica tem 12 tempestades tropicais e oito furacões, sendo dois de grande porte. A temporada de furacões vai de 1º de junho a 30 de novembro.

Meteorologistas da Universidade do Estado do Colorado, uma equipe de destaque na análise de eventos climáticos extremos, previram que a temporada deste ano terá nove tempestades tropicais, três das quais se tornarão furacões, e uma delas um furacão de Categoria 3 com ventos acima dos 178 quilômetros por hora.

A previsão mais modesta se baseou nas águas mais frias do Atlântico e nas expectativas de que o El Niño – um padrão climático que cria rajadas de ventos fortes, o que dificulta a transformação das tempestades em furacões – irá se formar neste ano, disse a administradora da NOAA, Kathryn Sullivan, em uma entrevista coletiva à imprensa em Nova York.

Apesar da previsão mais amena, ela alertou que as pessoas que vivem em áreas litorâneas e arredores devem estar sempre preparadas para as tempestades, independentemente das perspectivas.

“Basta uma tempestade devastadora para termos uma temporada bastante destrutiva”, disse.

O El Niño, que ocorre em um intervalo de três a seis anos e normalmente dura um ano, também é caracterizado por uma elevação das temperaturas na superfície do Oceano Pacífico. No começo do mês, a NOAA disse ver uma probabilidade superior a 65 por cento de que o El Niño ocorra durante o verão no hemisfério norte.

Sua última aparição foi em 2009.