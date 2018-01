EUA precisam ser honestos sobre etanol, diz 'New York Times'

Um editorial do jornal americano The New York Times pede que a entidade de proteção ambiental do governo dos Estados Unidos seja honesta na avaliação que fará sobre o impacto do etanol no meio ambiente. O governo americano quer aumentar a produção de etanol dos atuais 7 bilhões de galões para 36 bilhões até 2022, sobretudo do etanol à base de milho. O objetivo é diminuir a dependência americana no petróleo e também procurar alternativas mais limpas. O Congresso americano estipulou que a agência ambiental do governo - a Environmental Protection Agency (EPA) - deve determinar se a produção de etanol emite menos gases nocivos ao meio ambiente do que a gasolina. "Até o ano passado, o etanol de milho era visto como pelo menos neutro na emissão de gás carbônico - e portanto muito mais limpo do que a gasolina - porque os gases nocivos que ele absorve durante o crescimento (da planta) cancelariam os gases emitidos durante a combustão", escreve o jornal. "Mas em seguida surgiu uma série de novos estudos argumentando que cálculos anteriores falharam em levar em consideração as emissões causadas quando a terra é devastada e arada, soltando grandes quantidades de carbono acumulado." A questão sobre o impacto ambiental do etanol está gerando "pressões ferozes" sobre a agência ambiental, afirma o editorial. "Ambientalistas querem um relato honesto, algo que a população merece, mas eles não acreditam que o governo Bush, simpático à indústria, será capaz disso", escreve o New York Times. "Em qualquer caso, é a função da EPA, sob a lei, dar a avaliação mais imparcial e precisa que ela consegue. O que está em jogo aqui é o destino do planeta, não de uma indústria em particular." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.