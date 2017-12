EUA não permitirão abertura de novos poços até fim da análise do vazamento

WASHINGTON - O governo dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira, 30, que autorizará a perfuração de poços de petróleo em novas áreas no país até que seja feita uma avaliação do vazamento de óleo no Golfo do México.

O presidente dos EUA, Barack Obama, havia revelado em março planos para uma ampliação limitada de perfurações petrolíferas nas costas do país, em parte para tentar obter apoio dos republicanos para a legislação sobre as mudanças climáticas.

O vazamento de petróleo na costa da Louisiana tem servido de munição para os críticos da proposta de Obama. Pressionada, a Casa Branca decidiu proibir novas perfurações até que o caso no Golfo do México seja avaliado.

"Não haverá perfurações nos Estados Unidos até que seja feita uma revisão adequada sobre o que aconteceu na plataforma de petróleo no Golfo do México", afirmou David Axelrod, assessor da Casa Branca.

O governo dos EUA também insiste que se moveu rapidamente para ajudar a companhia petrolífera BP a combater o vazamento. O ex-presidente George W. Bush foi fortemente criticado por ter demorado a dar uma resposta federal no episódio do furacão Katrina.

Axelrod disse que a Guarda Costeira esteve no local da explosão da plataforma de petróleo logo em seguida ao acidente e que representantes federais foram no dia seguinte para ajudar a coordenar as ações junto à petrolífera e autoridades locais.