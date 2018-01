EUA levantam moratória às perfurações petrolíferas no Golfo do México

Efe com informações do NYT

O Governo dos EUA anunciou nesta terça-feira, 12, o levantamento da moratória às perfurações petrolíferas em águas profundas no Golfo do México, menos de um mês após selar o poço que produziu o vazamento de petróleo da BP.

"Decidi que é apropriado levantar a moratória às perfurações petrolíferas no Golfo do México", disse em entrevista coletiva o secretário do Interior, Ken Salazar, que baseou sua decisão em um relatório do responsável de regular as perfurações, Michael R. Bromwich.

A imposição de moratória para perfuração de águas profundas aconteceu após o derramamento de óleo pela BP, que foi o maior da história dos Estados Unidos.

"Nós temos feito e continuamos a fazer progressos significativos para reduzir os riscos associados com a exploração de petróleo," disse Ken Salazar, a repórteres em uma coletiva de imprensa, segundo o "New York Times".